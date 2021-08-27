قبل العودة الحضورية.. التعليم توضح زمن الحصص الدراسية للمراحل الثلاث

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العودة الحضورية للمدارس
http://almnatiq.net/?p=1017620
المناطق - الرياض:

مع انطلاقة العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ بعد غد “الأحد” حددت وزارة التعليم زمن الحصص الدراسية في مراحل التعليم العام الثلاث.

وسيكون زمن الحصة في المدارس الابتدائية التي ستكون فيها الدراسة عن بُعد لمدة تقارب الشهرين (28 دقيقة) على أن يكون الفرق بين الحصص دقيقة واحدة فقط ومدة وقت الصلاة 8 دقائق.

 

ويكون زمن الحصة في المرحلة المتوسطة (45 دقيقة) وفترة استراحة في وسط اليوم الدراسي مدتها 15 دقيقة ووقت صلاة الظهر 10 دقائق. وفي المرحلة الثانوية يكون زمن الحصة (50 دقيقة) وزمن الاستراحة 15 دقيقة ووقت صلاة الظهر 10 دقائق.

 

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتوقيت الزمني والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال فترة الاستراحة وأن يكون الإشراف اليومي على الطلاب من قبل الهيئتين الإدارية والتعليمية.

 

يذكر أن الوزارة أقرت حضور طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية للدراسة على أن يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعتين مجموعة تحضر ومجموعة تدرس عن بُعد بالتناوب على مدار أسبوعين في حال لم يتم تطبيق إجراءات التباعد في الفصول الدراسية بالمدارس ذات الكثافة العالية بحيث تمكن كل مجموعة من دراسة 5 أيام حضورياً و5 أيام عن بُعد.

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