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أمانة الشرقية تستحدث آلية المسح الضوئي لتحديد نوعية المخالفات للمنشآت المغلقة

أمانة الشرقية تستحدث آلية المسح الضوئي لتحديد نوعية المخالفات للمنشآت المغلقة

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أمانة الشرقية تستحدث آلية المسح الضوئي لتحديد نوعية المخالفات للمنشآت المغلقة

أمانة الشرقية تستحدث آلية المسح الضوئي لتحديد نوعية المخالفات للمنشآت المغلقة
http://almnatiq.net/?p=1017621
المناطق - الشرقية

استحدثت أمانة المنطقة الشرقية آلية حديثة لإعادة الإغلاقات لدى المنشآت المخالفة عبر تخصيص خمس ” إشعارات” باستخدام المسح الضوئي” الباركود” لتحديد نوعية المخالفات التي أدت لإغلاق المنشآت التجارية وأسواق النفع العام وكافة منافذ البيع.
حيث وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بإعادة آلية الإغلاقات لدى المنشآت بالمنطقة الشرقية وذلك عبر استخدام آلية المسح الضوئي لتحديد سبب الإغلاق للمنشأة التي تم اشعارها من خلال شعار” المسح الضوئي” بسبب الإغلاق، وتحديد نوع المخالفة حسب الأنظمة و الإجراءات، وتهدف الأمانة من استحداث هذا الإجراء إلى رفع الوعي لدى أصحاب المنشآت ومرتادي الأسواق العامة والمراكز التجارية، بالإضافة إلى رفع نسبة الامتثال للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، و الاشتراطات الصحية و الأنظمة البلدية الخاصة بالمنشآت وأسواق النفع العام.
وتأتي هذه الخطوة لتغيير مفهوم إجراءات الإغلاقات التقليدية، ويتم من خلال استخدامها بأنظمة المسح الضوئي ” الباركود” لتعرف على نوعية المخالفة، كما تم تخصيص خمس ألوان لكل نوع مخالفة سجلت على المنشأة المغلقة، حيث يرمز كل لون ما بين إغلاق بسبب تسمم غذائي، أو الاشتباه بحالات التسمم غذائي، أو إغلاق لإعادة تأهيل المنشأة، أو مخالفة بسبب فتح المنشأة دون الحصول على التراخيص، أو تم إغلاقها لمخالفتها للإجراءات الاحترازية.

 

 

 

 

 

 

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