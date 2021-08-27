احدث الأخبار

بسبب المعالجات.. ارتفاع كبير في أسعار هواتف أيفون 13 هذا العام
علوم وتكنولوجيا
 ضربة موجعة للمهربين.. إحباط 6 محاولات لتهريب 1.1 مليون حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة (فيديو)
أهم الاخبار
 قبل العودة الحضورية.. التعليم توضح زمن الحصص الدراسية للمراحل الثلاث
أهم الاخبار
 دراسة دولية : “مدرستي” نموذج عالمي فريد بالمقارنة مع أفضل المنصات في 174 دولة
أبرز المواد
 خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
أبرز المواد
 إحباط 6 محاولات لتهريب أكثر من 1.1 مليون حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة
أبرز المواد
 أنت لست بقرة.. تحذير أميركي من عقار جديد لـ «كورونا» يسبب تلف الأعصاب والغيبوبة
صحة
 شبح الموت يهدد حياة العابرين على طريق أبو حدرية
فيديو المناطق
 أمانة الشرقية تستحدث آلية المسح الضوئي لتحديد نوعية المخالفات للمنشآت المغلقة
المنطقة الشرقية
 إطلاق نار في كوريا الشمالية.. والأمم المتحدة تطلب توضيحا
دولي
 دراسة دولية : “مدرستي” السعودي نموذج عالمي فريد بالمقارنة مع أفضل المنصات في 174 دولة
محليات
 أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان
منطقة جازان
بسبب المعالجات.. ارتفاع كبير في أسعار هواتف أيفون 13 هذا العام

بسبب المعالجات.. ارتفاع كبير في أسعار هواتف أيفون 13 هذا العام

علوم وتكنولوجيا
ضربة موجعة للمهربين.. إحباط 6 محاولات لتهريب 1.1 مليون حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة (فيديو)

ضربة موجعة للمهربين.. إحباط 6 محاولات لتهريب 1.1 مليون حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة (فيديو)

أهم الاخبار
قبل العودة الحضورية.. التعليم توضح زمن الحصص الدراسية للمراحل الثلاث

قبل العودة الحضورية.. التعليم توضح زمن الحصص الدراسية للمراحل الثلاث

أهم الاخبار
دراسة دولية : “مدرستي” نموذج عالمي فريد بالمقارنة مع أفضل المنصات في 174 دولة

دراسة دولية : “مدرستي” نموذج عالمي فريد بالمقارنة مع أفضل المنصات في 174 دولة

أبرز المواد

بسبب المعالجات.. ارتفاع كبير في أسعار هواتف أيفون 13 هذا العام

بسبب المعالجات.. ارتفاع كبير في أسعار هواتف أيفون 13 هذا العام
هواتف "آيفون 13"
http://almnatiq.net/?p=1017633
المناطق - وكالات:

أعلنت صحيفة DigiTimes، المهتمة بصناعات أشباه المواصلات والإلكترونيات والكمبيوتر والاتصالات في منطقتي تايوان والصين الكبرى، أن TSMC مزود الرقائق من Apple سيزيد من تكاليف إنتاج الرقائق بنسبة تصل إلى 20٪، وللتعويض عن هذا الارتفاع، تفكر Apple في زيادة سعر سلسلة iPhone 13 القادمة، وذلك حسب تدوينة Apple Hub على موقع تويتر.

 

ووفقًا لـ DigiTimes فإنه من المحتمل أن ترتفع أسعار الهواتف فى الفترة القادمة، ولكن استطاعت شركة آبل أن تقوم بعدد من إجراءات التخزين التى تضمن لها عدم المعاناة من النقص، والتى بدورها ستنعكس على أسعار هواتف آيفون والتي قد لا تشهد ارتفاعًا وتظل بشكل شبه ثابت.

ويبدو أن هذه الخطوة تمثل طريقة لأبل وغيرها من الشركات المنتجة للأجهزة لتمرر التكاليف إلى المستهلك، فبدلاً من تحملها أو تحمل جزء منها، كل ما ستفعله هو زيادة أسعار منتجاتها لتحافظ على أرباحها، بينما يتحمل المستهلك العبء الكامل.
يُذكر أن شركات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم تعاني من مشكلة كبيرة في نقص المعالجات والرقائق التي تشكل أجزاء أولية في صناعة الهواتف، ومن الشركات التي ضربتها هذه الأزمة العالمية شركة آبل الأمريكية، وسامسونج الكورية الجنوبية، وشاومي الصينية، وغيرها من الشركات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*