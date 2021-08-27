بسبب المعالجات.. ارتفاع كبير في أسعار هواتف أيفون 13 هذا العام

المناطق - وكالات:

أعلنت صحيفة DigiTimes، المهتمة بصناعات أشباه المواصلات والإلكترونيات والكمبيوتر والاتصالات في منطقتي تايوان والصين الكبرى، أن TSMC مزود الرقائق من Apple سيزيد من تكاليف إنتاج الرقائق بنسبة تصل إلى 20٪، وللتعويض عن هذا الارتفاع، تفكر Apple في زيادة سعر سلسلة iPhone 13 القادمة، وذلك حسب تدوينة Apple Hub على موقع تويتر.

ووفقًا لـ DigiTimes فإنه من المحتمل أن ترتفع أسعار الهواتف فى الفترة القادمة، ولكن استطاعت شركة آبل أن تقوم بعدد من إجراءات التخزين التى تضمن لها عدم المعاناة من النقص، والتى بدورها ستنعكس على أسعار هواتف آيفون والتي قد لا تشهد ارتفاعًا وتظل بشكل شبه ثابت.

ويبدو أن هذه الخطوة تمثل طريقة لأبل وغيرها من الشركات المنتجة للأجهزة لتمرر التكاليف إلى المستهلك، فبدلاً من تحملها أو تحمل جزء منها، كل ما ستفعله هو زيادة أسعار منتجاتها لتحافظ على أرباحها، بينما يتحمل المستهلك العبء الكامل.

يُذكر أن شركات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم تعاني من مشكلة كبيرة في نقص المعالجات والرقائق التي تشكل أجزاء أولية في صناعة الهواتف، ومن الشركات التي ضربتها هذه الأزمة العالمية شركة آبل الأمريكية، وسامسونج الكورية الجنوبية، وشاومي الصينية، وغيرها من الشركات.