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8520 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا

8520 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا

8520 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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8520 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا

8520 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا
بيان وزارة الصحة بشأن كورونا
http://almnatiq.net/?p=1017660
المناطق - واس:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 8 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 407 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 531,324، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 543,562، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,520 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أوصت جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

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