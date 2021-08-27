أبرزها السفالج.. تعرف على السيارات الممنوع استيرادها إلى المملكة 

كشف برنامج “120” المذاع على فضائية العربية عن السيارات الممنوعة من الاستيراد إلى المملكة العربية السعودية، وجاء من بينها سيارات السفالج.
وكان أبرز السيارات الممنوعة من الاستيراد اإلى المملكة، السيارات المستعملة التي تعرضت لإضرار جسيمة، والسيارات المستخدمة لأغراض السلطات الأمنية.
فيديو | تعرّف على السيارات الممنوع استيرادها إلى #المملكة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/zNBKDeJXYZ
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 27, 2021
كما أن سيارات الأجرة والتاكسي محظور استيرادها بالإضافة إلى المركبات التي تعرضت إلى حادث غرق أو انقلاب أو حوادث تصادم والمعدلة الموقد، كما أن السيارات التي تستخدم وقود غير ملائم للوقود المحلي ممنوعة أيضا.
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