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أبرزها السفالج.. تعرف على السيارات الممنوع استيرادها إلى المملكة 

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أبرزها السفالج.. تعرف على السيارات الممنوع استيرادها إلى المملكة 

أبرزها السفالج.. تعرف على السيارات الممنوع استيرادها إلى المملكة 
السيارات الممنوع استيرادها إلى المملكة 
http://almnatiq.net/?p=1017662
المناطق - الرياض:

كشف برنامج “120” المذاع على فضائية العربية عن السيارات الممنوعة من الاستيراد إلى المملكة العربية السعودية، وجاء من بينها سيارات السفالج.

وكان أبرز السيارات الممنوعة من الاستيراد اإلى المملكة، السيارات المستعملة التي تعرضت لإضرار جسيمة، والسيارات المستخدمة لأغراض السلطات الأمنية.

كما أن سيارات الأجرة والتاكسي محظور استيرادها بالإضافة إلى المركبات التي تعرضت إلى حادث غرق أو انقلاب أو حوادث تصادم والمعدلة الموقد، كما أن السيارات التي تستخدم وقود غير ملائم للوقود المحلي ممنوعة أيضا.

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