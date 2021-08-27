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بعد ظهور حالات كورونا بها.. الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد في منطقتين

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بعد ظهور حالات كورونا بها.. الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد في منطقتين

بعد ظهور حالات كورونا بها.. الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد في منطقتين
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين
http://almnatiq.net/?p=1017665
المناطق - واس:

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 201 يوم 2023 مسجدا .

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي مسجدين في منطقة الرياض، ومسجد واحد بمنطقة جازان.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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