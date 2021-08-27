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الأمير عبد العزيز بن سعود يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ويلتقي عدداً من منتجي الصقور المحليين والدوليين

الأمير عبد العزيز بن سعود يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ويلتقي عدداً من منتجي الصقور المحليين والدوليين

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الأمير عبد العزيز بن سعود يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ويلتقي عدداً من منتجي الصقور المحليين والدوليين

الأمير عبد العزيز بن سعود يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ويلتقي عدداً من منتجي الصقور المحليين والدوليين
http://almnatiq.net/?p=1017675
المناطق - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور – حفظه الله -، لمنسوبي نادي الصقور السعودي، وذلك خلال زيارة سموه للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي يقام في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.
واطلع سموه خلال الزيارة على أقسام المزاد التي تضم قاعة مخصصة للمزادات، ومعارض لكبرى مزارع إنتاج الصقور في العالم، بالإضافة لأقسام مستلزمات الصقور الطبية والتدريبية.
والتقى سمو الأمير عبد العزيز بن سعود، خلال الزيارة عدداً من منتجي الصقور المحليين والدوليين الذين عبروا عن امتنانهم للمملكة على احتضانها لهذا الحدث الدولي المتخصص بصقور الإنتاج، وحرصها الدائم على استدامة موروث الصيد بالصقور.
وتجول سموه في عدد من مرافق النادي التي تم إنشاؤها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في توفير كل من شأنه الحفاظ على موروث وثقافة الصيد بالصقور في المملكة، وخدمة الصقارين، ومن بين تلك المرافق مبنى المعارض الذي ستقام عليه فعاليات النادي، بالإضافة لمبنى مستشفى الصقور الذي يتم تشغيله من قبل إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال الرعاية الطبية بالصقور.

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