الأمم المتحدة: الوضع الإنساني بأفغانستان كارثي.. ونستعد لقرابة 500 ألف لاجئ جديد بالمنطقة

المناطق ـ وكالات

أكدت كيلي كليمنتس، نائبة رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليو م الجمعة، أن الوضع الإنساني في أفغانستان كارثي، وأن ثلث السكان سيواجهون خطر المجاعة، متوقعة أن يسلك أكثر من نصف مليون أفغاني طريق اللجوء خلال 2021.

وقالت “كيلي كليمنتس” خلال مؤتمر صحفي، “نستعد لقرابة 500 ألف لاجئ جديد في المنطقة. هذا أسوأ سيناريو”.