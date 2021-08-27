الأمم المتحدة: الوضع الإنساني بأفغانستان كارثي.. ونستعد لقرابة 500 ألف لاجئ جديد بالمنطقة

أكدت كيلي كليمنتس، نائبة رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليو م الجمعة، أن الوضع الإنساني في أفغانستان كارثي، وأن ثلث السكان سيواجهون خطر المجاعة، متوقعة أن يسلك أكثر من نصف مليون أفغاني طريق اللجوء خلال 2021.
وقالت “كيلي كليمنتس” خلال مؤتمر صحفي، “نستعد لقرابة 500 ألف لاجئ جديد في المنطقة. هذا أسوأ سيناريو”.
وكان قد أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة إنه تم نقل ما يقرب من 12500 شخص جوا من أفغانستان أمس الخميس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين تم إجلاؤهم منذ سيطرة حركة طالبان على زمام الأمور في 14 أغسطس إلى حوالي 105 آلاف.
وقال البيت الأبيض إن جهود الإجلاء تكثفت قبل يوم من دخول حركة طالبان العاصمة كابل في 15 أغسطس، وتم إجلاء نحو 110600 منذ نهاية يوليو
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