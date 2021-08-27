«الأهلي» يكشف عن موقفه النهائي من مباراته أمام «ضمك»

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أعلن النادي الأهلي تمسكه بإعادة مباراته أمام ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث أكد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمستشار القانوني، محمد الديني: علي أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم واضحة في ركلة البداية، حيث شددت على وجوب وجود كل اللاعبين ما عدا اللاعب الذي سينفذ الركلة في النصف الخاص بفريقهم من ميدان اللعب، والاحتجاج هو عمل قانوني بحت وضمن مواد النظام.

وتابع تصريحاته لـ “الرياضية”: “ما حدث في المباراة يُعد خطأ فنيًا أثر على النتيجة النهائة للمباراة وفقًا لما نصت عليه المادة 47 من لائحة لجنة المسابقات باتحاد الكرة التي أكدت في الفقرة الأولى منها أنه إذا اعتبرت لجنة الحكام أن الحكم ارتكب بالفعل خطأ فنيًّا في تطبيق القانون أثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة فإنه يجوز لها رفع تقرير إلى الجهة المنظمة”.