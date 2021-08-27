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الأمم المتحدة: الوضع الإنساني بأفغانستان كارثي.. ونستعد لقرابة 500 ألف لاجئ جديد بالمنطقة

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وزير التعليم يتفقد بعض المدارس للتأكد من تطبيق الاحترازات

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اتحاد الدراجات يعلن انطلاق أول سباق BMX رسمي بالمملكة في سبتمبر المقبل

اتحاد الدراجات يعلن انطلاق أول سباق BMX رسمي بالمملكة في سبتمبر المقبل
http://almnatiq.net/?p=1017722
المناطق - واس

ينطلق في الـ 4 من سبتمبر المقبل بمدينة الرياض سباق بي إم إكس الاستعراضية كأول سباق رسمي BMX في المملكة، بتنظيم الاتحاد السعودي للدراجات وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لرياضة المغامرات ونادي الدرعية.
وسيتيح الاتحاد السعودي للدراجات للمشاركين حصص تدريبية في منطقة “بي أم اكس” للاستعداد لخوض مغامراتهم ، حيث ستنطلق التدريبات خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى3 سبتمبر القادم.
وستأكد اللجنة المنظمة للسباق على جميع المشاركين والحضور تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم بإذن الله من فيروس كورونا .
ودعا اتحاد الدراجات الراغبين في المشاركة التسجيل من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe27hPYiW5ei2yjIJvsVDPPrWT5JLADUCcxstaK6IzJPMs4xA/viewform .

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