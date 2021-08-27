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المركز الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك

المركز الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك
http://almnatiq.net/?p=1017732
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم, تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدي الرؤية على مدينة تبوك.
وبين المركز أن الحالة – بمشيئة الله – تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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