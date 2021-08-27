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8520 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بـ54 حالة.. الرياض تتصدر إصابات “كورونا”

بـ54 حالة.. الرياض تتصدر إصابات “كورونا”

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بـ54 حالة.. الرياض تتصدر إصابات “كورونا”

بـ54 حالة.. الرياض تتصدر إصابات “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=1017739
المناطق ـ الرياض:

تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر تسجيلاً لإصابات “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية بـ54 إصابة جديدة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ46 إصابة.

 

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ27 إصابة، ثم منطقة جازان بـ23 إصابة، وعسير بـ19 إصابة، والمدينة المنورة بـ17 إصابة، والقصيم بـ16 إصابة.

 

وسجلت منطقة نجران 13 إصابة، والجوف 8 إصابات، والحدود الشمالية 8 إصابات، وحائل 7 إصابات، وتبوك 4 إصابات، والباحة إصابتين.

 

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية بجميع مناطق المملكة.

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