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الوطني للأرصاد يٌحذر: سقوط أمطار رعدية بمحافظتي العلا والعيص اليوم

الوطني للأرصاد يٌحذر: سقوط أمطار رعدية بمحافظتي العلا والعيص اليوم
http://almnatiq.net/?p=1017742
المناطق ـ واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد بيانا حذر فيه من سقوط أمطار رعدية اليوم  الجمعة، على محافظتي العلا والعيص، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .
وأوضح «الوطني للأرصاد»، أن حالة الطقس التي بدأت الساعة الـ ١٢ ظهرا تستمر حتى الساعة ٨ مساء .

وكان  المركز الوطني للأرصاد  قد نبه من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة “أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

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