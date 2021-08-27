الوطني للأرصاد يٌحذر: سقوط أمطار رعدية بمحافظتي العلا والعيص اليوم

المناطق ـ واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد بيانا حذر فيه من سقوط أمطار رعدية اليوم الجمعة، على محافظتي العلا والعيص، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وأوضح «الوطني للأرصاد»، أن حالة الطقس التي بدأت الساعة الـ ١٢ ظهرا تستمر حتى الساعة ٨ مساء .