بعد 17 عاماً.. كيف أنقذت دعوة أم بليلة عاشوراء نجلها من القصاص بالطائف؟

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http://almnatiq.net/?p=1017749
المناطق ـ الطائف:

روى أمين لجنة إصلاح ذات البين في الطائف، أحمد الزهراني، قصة عفو أسرة المقتول عبدالله الحارثي عن القاتل بندر بن داخل الحارثي بعد 17 عاماً من الواقعة.

 

وقال الزهراني في مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن والد المجني عليه ظل متمسكاً بالقصاص طيلة تلك السنوات، قبل أن يتغير الموقع بشكل مفاجئ.

 

وأضاف أنه تلقى اتصالاً من أسرة القتيل باليوم التالي ليوم عاشوراء يخبره بالموافقة على العفو عن القاتل مقابل بناء جامع باسم المجني عليه، وكذلك إجلاء الجاني من المدينة.

 

ولفت إلى أن شقيق الجاني روى له كيف ابتهلت والدته بالدعاء في ليلة العفو عن ابنها من أجل أن ينقذه الله عز وجل من القصاص.

 

وقدم شكره لوالد ووالدة المجني عليه على هذا العمل الخيري، وهو ما يؤكد حرصهما على كسب الأجر والثواب.

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