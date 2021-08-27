هل سينضم رونالدو إلى صفوف مانشستر سيتي عقب رحيله عن”السيدة العجوز”؟ تقارير تكشف التفاصيل

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http://almnatiq.net/?p=1017763
المناطق ـ كالات:

لم يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، اليوم الجمعة ، تدريبات فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي، حيث غادر كريستيانو رونالدو، مدينة تورينو الإيطالية على متن طائرة خاصة مودعًا زملاءه في ” السيدة العجوز”.

ورجحت تقارير إعلامية انتقال النجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عاما، إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي قبل إغلاق باب الانتقالات الثلاثاء المقبل.

وكان قد قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس اليوم الجمعة، إن المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو لا يرغب في الاستمرار في صفوف النادي المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأضاف أليغري في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه في الدوري المحلي أمام ضيفه إمبولي مطلع الأسبوع المقبل إن رونالدو أبلغه برغبته في الرحيل أمس الخميس. وأضاف أليجري “بالأمس أبلغني كريستيانو أنه لم يعد يرغب في اللعب مع يوفنتوس. “ولهذا السبب فإنه لن يكون ضمن تشكيلة الفريق غدا. فهو لم يتدرب أمس والآن يمكننا الحديث عن مباراة إمبولي”.

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