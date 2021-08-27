احدث الأخبار

وزير التعليم يوجه رسائل للمعلمين والطلاب قبل يوم من بدء الدراسة.. ماذا قال؟
أهم الاخبار
 رسمياً.. منع البناء والتملك بمجاري الأودية والشعاب
أبرز المواد
 لمقاومة المتحورات.. “الصحة” تؤكد أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا
صحة
 بعد 17 عاماً.. كيف أنقذت دعوة أم بليلة عاشوراء نجلها من القصاص بالطائف؟
أهم الاخبار
 الوطني للأرصاد يٌحذر: سقوط أمطار رعدية بمحافظتي العلا والعيص اليوم
أبرز المواد
 بـ54 حالة.. الرياض تتصدر إصابات “كورونا”
محليات
 الأمم المتحدة: الوضع الإنساني بأفغانستان كارثي.. ونستعد لقرابة 500 ألف لاجئ جديد بالمنطقة
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك
منطقة تبوك
 وزير التعليم يتفقد بعض المدارس للتأكد من تطبيق الاحترازات
محليات
 8520 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أهم الاخبار
 «الأهلي» يكشف عن موقفه النهائي من مباراته أمام «ضمك»
الرياضة
 اتحاد الدراجات يعلن انطلاق أول سباق BMX رسمي بالمملكة في سبتمبر المقبل
الرياضة
عاجل

8520 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزير التعليم يوجه رسائل للمعلمين والطلاب قبل يوم من بدء الدراسة.. ماذا قال؟

وزير التعليم يوجه رسائل للمعلمين والطلاب قبل يوم من بدء الدراسة.. ماذا قال؟

أهم الاخبار
رسمياً.. منع البناء والتملك بمجاري الأودية والشعاب

رسمياً.. منع البناء والتملك بمجاري الأودية والشعاب

أبرز المواد
لمقاومة المتحورات.. “الصحة” تؤكد أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا

لمقاومة المتحورات.. “الصحة” تؤكد أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا

صحة
بعد 17 عاماً.. كيف أنقذت دعوة أم بليلة عاشوراء نجلها من القصاص بالطائف؟

بعد 17 عاماً.. كيف أنقذت دعوة أم بليلة عاشوراء نجلها من القصاص بالطائف؟

أهم الاخبار

وزير التعليم يوجه رسائل للمعلمين والطلاب قبل يوم من بدء الدراسة.. ماذا قال؟

وزير التعليم يوجه رسائل للمعلمين والطلاب قبل يوم من بدء الدراسة.. ماذا قال؟
http://almnatiq.net/?p=1017764
المناطق ـ الرياض:

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم (الجمعة)، عدة رسائل للمعلمين والطلاب، وذلك على هامش تفقده بعض المدارس، للوقوف على مدى استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

 

ورصدت لقطات تلفزيونية، لحظة تسليم آل الشيخ الكتب الدراسية لبعض الطلاب، موجهاً لهم بعض الرسائل التي تمنى فيها لهم عاماً دراسياً مميزاً، والتوفيق في تحقيق طموحات الوطن.

 

ودعا وزير التعليم، المعلمين إلى التكيف مع الظروف الجديدة بالدراسة في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من “كورونا”، مشيراً إلى أن لديهم خطط ومناهج جديدة تحتاج لجهودهم من أجل تنفيذها.

روابط ذات صلة

وزير التعليم يتفقد بعض المدارس للتأكد من تطبيق الاحترازات

وزير التعليم يتفقد بعض المدارس للتأكد من تطبيق الاحترازات
إرشادات هامة من التعليم حول كيفية الدخول لمنصتي «روضتي» و «مدرستي»

إرشادات هامة من التعليم حول كيفية الدخول لمنصتي «روضتي» و «مدرستي»
8 توجيهات من التعليم لعودة آمنة للمدارس

8 توجيهات من التعليم لعودة آمنة للمدارس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*