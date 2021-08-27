وزير التعليم يوجه رسائل للمعلمين والطلاب قبل يوم من بدء الدراسة.. ماذا قال؟

المناطق ـ الرياض:

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم (الجمعة)، عدة رسائل للمعلمين والطلاب، وذلك على هامش تفقده بعض المدارس، للوقوف على مدى استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ورصدت لقطات تلفزيونية، لحظة تسليم آل الشيخ الكتب الدراسية لبعض الطلاب، موجهاً لهم بعض الرسائل التي تمنى فيها لهم عاماً دراسياً مميزاً، والتوفيق في تحقيق طموحات الوطن.

ودعا وزير التعليم، المعلمين إلى التكيف مع الظروف الجديدة بالدراسة في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من “كورونا”، مشيراً إلى أن لديهم خطط ومناهج جديدة تحتاج لجهودهم من أجل تنفيذها.