ضبط 47 مخالفاً لتعليمات العزل والحجر الصحي بالقصيم

المناطق ـ القصيم:

ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم، 47 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي، بعد ثبوت إصابتهم بفيروس “كورونا”، وكذلك مخالفة تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المضبوطين؛ تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المُختصة.

وشدد على أن ما جرى ارتكابه من قبل المضبوطين يُعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المُتخذة؛ لمواجهة جائحة “كورونا”.