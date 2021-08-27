مدارس صوير تنتهي من استعدادات استقبال الطلاب

المناطق ـ الجوف:

أعلن مكتب التعليم بصوير التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، جاهزيته لبداية العام الدراسي ١٤٤٣هـ، واستعداد المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات حضورياً للمرحلة المتوسطة والثانوية.

وشدد مدير مكتب تعليم صوير محمد الرويلي، على الانتهاء من الاستعدادات وتجهيز المدارس وصيانتها، وتوزيع المقررات على كافة مدارس الابتدائية والمتوسطة التابعة للقطاع.

ولفت إلى أن هناك تأكيداً على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، لضمان بيئة تربوية آمنة في ظل استقبال الهيئة الإدارية والتعليمية وطلاب وطالبات المدارس.