خبير أرصاد يكشف تفاصيل انخفاض درجات الحرارة وموعد انتهاء”الموجة الأربعينية” على مناطق المملكة

المناطق ـ محليات

كشف الدكتور خالد الزعاق خبير الأرصاد، في منشور له عبر حسابه الشخصي على “تويتر “، تفاصيل انخفاض درجات الحرارة خلال الأسابيع المقبلة، وموعد انتهاء تسجيل درجات الحرارة الأربعينية على مناطق المملكة.

وقال خبير الأرصاد، إن معظم المناطق تودع “درجات الحرارة الأربعينية”، بعد 30 يومًا، ويستمر النزول التدريجي لدرجات الحرارة تباعًا مع مرور الأيام إلى 120 يومًا وبعد 90 يومًا تبدأ الدرجات الشاتئة.

وأوضح “الزعاق: إنه لم يتبق من الموجات الحرارة “موجات سموم” إلا أسبوعين، ويتزامن ذلك مع تمكن النجم الثاني من نجوم سهيل، مضيفُا أن الرياح الجنوبية الرطبة تسيطر بعد أسبوعين على المنظومة المناخية وتنكمش الرياح الشمالية المسماة رياح السموم.

وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم, تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدي الرؤية على مدينة تبوك.

وبين المركز أن الحالة – بمشيئة الله – تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.