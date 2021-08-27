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«شهامة طالب».. أنقذ حياة مُسن تعرض للدهس بمكة (فيديو)

«شهامة طالب».. أنقذ حياة مُسن تعرض للدهس بمكة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1017786
المناطق ـ مكة المكرمة:

نجح طالب بتخصص طب في إنقاذ حياة مواطن مُسن تعرض لحالة دهس في مكة المكرمة، عبر تقديم الإسعافات الأولية له.

 

وأوضح الطالب فيصل الغامدي، أنه فوجئ خلال توجهه إلى أحد مراكز اللقاحات بوجود تجمهر لأعداد كبيرة من الأشخاص حول مُسن بالعقد الثامن من العمر، بعدما تعرض لحالة دهس.

 

وقال الغامدي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن امتلاكه لبعض الخبرات في التعامل مع الحالات الطارئة ساعده في تقديم الإسعافات الأولية للمواطن الذي أصيب بكسر في قدمه اليمنى.

 

ولفت إلى أنه ركز على وقف النزيف والحفاظ على عدم فقد المريض لوعيه، مبيناً أن تحريك المريض بطريقة خاطئة كان الممكن أن يُصيبه بشلل مع فقدان الكثير من الدم.

 

ونوه إلى أنه ظل مع المُسن حتى حضرت سيارة الإسعاف ونقلته إلى أحد المستشفيات؛ لإجراء اللازم له.

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