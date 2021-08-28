استشاري طب عيون يٌحذر من استخدام العدسات أكثر من مدتها المحددة.. لهذه الأسباب

محررو المناطق

وقال استشاري طب العيون خلال لقاءه في برنامج” 120″، إن لكل عدسة عمرها الإفتراضي المحدد لها، فهناك عدسات محدد لها يوم واحد ، وأخرى أسبوعية، وهناك نوه أخر تكون مدته لمدة شهر واحد.

وأوضح مهند بن سعيد، أن العدسة التي مدتها شهر تكثر فيها المشاكل، حيث تكون سببًا في بعض الإصابة بالالتهاب شديدة وقوية، قد تؤدي إلى زراعة القرانية.

وعن استخدام العدسات قبل الميكاج أوبعده،أوضح أنه يفضل استخدمها قبل الميكاج، مضيفًا لا ننصح بإستخدام العدسات أثناء النوم والاستحام، حيث تسبب العديد من مشاكل للعين منها: “تكوين أوعية دموية جديدة، ونقص في الأكسجين.