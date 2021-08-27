احدث الأخبار

8 شروط وضوابط للصيد البري المُستدام.. تعرف عليها
أبرز المواد
 خبير أرصاد يكشف تفاصيل انخفاض درجات الحرارة وموعد انتهاء”الموجة الأربعينية” على مناطق المملكة
منوعات
 رسمياً.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع كريستيانو رونالدو
أبرز المواد
 الصحة الأفغانية: ارتفاع حصيلة تفجيرات مطار كابل إلى 170 قتيلا
دولي
 «شهامة طالب».. أنقذ حياة مُسن تعرض للدهس بمكة (فيديو)
أبرز المواد
 هل سينضم رونالدو إلى صفوف مانشستر سيتي عقب رحيله عن”السيدة العجوز”؟ تقارير تكشف التفاصيل
الرياضة
 مدارس صوير تنتهي من استعدادات استقبال الطلاب
محليات
 ضبط 47 مخالفاً لتعليمات العزل والحجر الصحي بالقصيم
محليات
 واقعة بشعة.. مواطن كويتي يقتل زوجته طعنًا بـ”سكين” ويسلم نفسه بعد ارتكابه الجريمة
دولي
 وزير التعليم يوجه رسائل هامة للمعلمين والطلاب قبل يوم من بدء الدراسة
أبرز المواد
 رسمياً.. منع البناء والتملك بمجاري الأودية والشعاب
أبرز المواد
 لمقاومة المتحورات.. “الصحة” تؤكد أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا
صحة
عاجل

8520 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا

8 شروط وضوابط للصيد البري المُستدام.. تعرف عليها

8 شروط وضوابط للصيد البري المُستدام.. تعرف عليها

أبرز المواد
خبير أرصاد يكشف تفاصيل انخفاض درجات الحرارة وموعد انتهاء”الموجة الأربعينية” على مناطق المملكة

خبير أرصاد يكشف تفاصيل انخفاض درجات الحرارة وموعد انتهاء”الموجة الأربعينية” على مناطق المملكة

منوعات
رسمياً.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع كريستيانو رونالدو

رسمياً.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع كريستيانو رونالدو

أبرز المواد
الصحة الأفغانية: ارتفاع حصيلة تفجيرات مطار كابل إلى 170 قتيلا

الصحة الأفغانية: ارتفاع حصيلة تفجيرات مطار كابل إلى 170 قتيلا

دولي

8 شروط وضوابط للصيد البري المُستدام.. تعرف عليها

8 شروط وضوابط للصيد البري المُستدام.. تعرف عليها
http://almnatiq.net/?p=1017796
المناطق ـ الرياض:

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، 8 شروط وضوابط لممارسة الصيد البري المُستدام بمختلف المناطق.

 

وتضمنت الشروط، الالتزام بالأماكن التي حددها المركز للصيد، والحصول على تصريح بالصيد البري عن طريق منصة “فطري”، ومنع استخدام المواد الكيمائية في الصيد، وحظر مطاردة أي من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أي مركبة.

 

وشملت الشروط، أن تكون بنادق الصيد مُرخصة، وأن يكون الصقارون مُسجلين لدى نادي الصقور، وحظر الصيد ليلاً، وعدم استخدام بنادق الشوزن وأي معدات تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة.

روابط ذات صلة

بـ54 حالة.. الرياض تتصدر إصابات “كورونا”

بـ54 حالة.. الرياض تتصدر إصابات “كورونا”
متنزهات وحدائق الرياض بعد تساقط الأمطار.. “صورة بألف كلمة”

متنزهات وحدائق الرياض بعد تساقط الأمطار.. “صورة بألف كلمة”
بالصور.. وزير الصحة يزور طبيب اعتدى عليه مراجع بمستشفى في الرياض

بالصور.. وزير الصحة يزور طبيب اعتدى عليه مراجع بمستشفى في الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*