8 شروط وضوابط للصيد البري المُستدام.. تعرف عليها

المناطق ـ الرياض:

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، 8 شروط وضوابط لممارسة الصيد البري المُستدام بمختلف المناطق.

وتضمنت الشروط، الالتزام بالأماكن التي حددها المركز للصيد، والحصول على تصريح بالصيد البري عن طريق منصة “فطري”، ومنع استخدام المواد الكيمائية في الصيد، وحظر مطاردة أي من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أي مركبة.

وشملت الشروط، أن تكون بنادق الصيد مُرخصة، وأن يكون الصقارون مُسجلين لدى نادي الصقور، وحظر الصيد ليلاً، وعدم استخدام بنادق الشوزن وأي معدات تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة.