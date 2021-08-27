تحذيرات هامة للطلاب بشأن استخدام الهواتف في المدراس

محررو المناطق

وجهت المحامية بيان زهران تحذيرات هامة للطلاب بشأن استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، محذرًة من الجرائم المعلوماتية التي قد تقع بسبب سوء استخدامه داخل المدارس.

وقالت زهران خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، إن الهواتف مسموحة للتأكد من تلقي الطلاب جرعتين من لقاح فيروس كورونا .

وأوضحت أن من بين الجرائم المعلوماتية التي من المحتمل قد تقع حال استخدام الهواتف داخل المدارس، منها: “اختراق أو تفتيش جوالات الغير”، وهو ما ينطبق عليه التنصت، ويعاقب عليه القانون، وكذلك تصوير الآخرين بدون إذن ونشر الصور يعد نوعا من المخالفة ويعاقب الشخص عليها بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.