استشاري جراحة سمنة يوضح الحالات التي تحتاج لعمليات تحويل المسار

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قال استشاري جراحة السمنة الدكتور حمد السبيعي، إن المتعارف عليه من عمليات السمنة ليست تجميلية، بل هي جراحات طبية لمرض معترف بيه من منظمة الصحة العالمية، وهو مرض السمنة، موضحًا أن المريض يلجأ إلى الجراحات بناءًا على كتلة جسم الشخص.

وأضاف استشاري جراحة السمنة في لقاءه بنشرة الأخبار عبر قناة “الإخبارية”، أن جراحة شد البطن غير مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السمنة، لأنها لا تحل مشاكل السمنه، بل تعمل على إزالة الشحوم المتواجدة فقط، وهي تعتبر جراحة تجميلية.

وعن الحالات التي يتم فيها اختيار عمليات التكميم وتحويل المسار قال،” في حالة إذا كان الشخص يعاني من ارتجاع بالمناظر عن طريق الفم فهو يستحق لتحويل المسار , أو الشخص الذي يخضع للتكميم وزاد وزنه في هذه الحالة يحتاج إلى المسار.