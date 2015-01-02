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احذر تناول الأطعمة المحروقة.. تُصيبك بالسرطان

احذر تناول الأطعمة المحروقة.. تُصيبك بالسرطان

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احذر تناول الأطعمة المحروقة.. تُصيبك بالسرطان

احذر تناول الأطعمة المحروقة.. تُصيبك بالسرطان
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محررو المناطق

يلجأ الكثير إلى تناول الأطعمة المحروقة مثل اللحوم والدواجن، والتي كشفت إحدى الدراسات العالمية خطورتها على الجسم والتي قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وذلك لاتباط هذه الأطعمة المحروقة بسرطان البنكرياس.

وحذر استشاري علاج الأورام الدكتور مدحت أحمد، من تناول الأطعمة المحروقة قائلا: ” إن تناولها قد يمهد للإصابة بالسرطان؛ لكون المواد الموجودة في الأطعمة المحترقة تحولت إلى مواد غير صحية.

وأوضح أن هيئة الغذاء الأمريكية نصحت بالابتعاد عن الطعام المحروق، لأن وصول الأطعمة إلى درجة اللون المحروق يكوّن مادة الأكريلاميد، وهو ما يعرض حياتهم إلى الإصابة بالسرطان أو خطر التسمم الغذائي، مشددًا على ضرورة تناول الخضراوات والفواكه بكثرة لكونها تتضمن مواد مهمة مضادات للسرطان مثل الليكوباين في الطماطم، والسلينيوم في البصل والثوم، وفيتامين ج بالفاكهة الحمضية، وبعض مضادات الأكسدة بالشاي الأخضر والنعناع.

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