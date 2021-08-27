احدث الأخبار

بثنائية مُثيرة.. العميد يلحق بالفيصلي أول هزيمة بالدوري
أبرز المواد
 استشاري أمراض جلدية: «التان» يزيد من خطورة الإصابة بسرطان الجلد
محليات
 مندوب السعودية بالأمم المتحدة: المملكة ستزود تونس بالمزيد من لقاحات كورونا 
أبرز المواد
 تدابير حكومية جديدة للحد من كوارث السيول
أبرز المواد
 «المعلمي»: هناك تيارات متشددة في ليبيا تدعمها جهات خارجية
أبرز المواد
 «الخارجية»: إتاحة 21 فرصة وظيفية لدى الأمم المتحدة
وظائف
 مندوب السعودية بالأمم المتحدة: ننتظر من إيران أن تعزز خطاباتها بالأفعال
أبرز المواد
 “الخطوط السعودية” تعلن توفر وظائف بفروعها بجدة
وظائف
 تحصين أكثر من 13.7 مليون شخص في المملكة بجرعتي كورونا
أهم الاخبار
 تحذيرات هامة للطلاب بشأن استخدام الهواتف في المدارس
أبرز المواد
 8 شروط وضوابط للصيد البري المُستدام.. تعرف عليها
أبرز المواد
 خبير أرصاد يكشف تفاصيل انخفاض درجات الحرارة وموعد انتهاء”الموجة الأربعينية” على مناطق المملكة
منوعات
عاجل

8520 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بثنائية مُثيرة.. العميد يلحق بالفيصلي أول هزيمة بالدوري

بثنائية مُثيرة.. العميد يلحق بالفيصلي أول هزيمة بالدوري

أبرز المواد
استشاري أمراض جلدية: «التان» يزيد من خطورة الإصابة بسرطان الجلد

استشاري أمراض جلدية: «التان» يزيد من خطورة الإصابة بسرطان الجلد

محليات
مندوب السعودية بالأمم المتحدة: المملكة ستزود تونس بالمزيد من لقاحات كورونا 

مندوب السعودية بالأمم المتحدة: المملكة ستزود تونس بالمزيد من لقاحات كورونا 

أبرز المواد
تدابير حكومية جديدة للحد من كوارث السيول

تدابير حكومية جديدة للحد من كوارث السيول

أبرز المواد

بثنائية مُثيرة.. العميد يلحق بالفيصلي أول هزيمة بالدوري

بثنائية مُثيرة.. العميد يلحق بالفيصلي أول هزيمة بالدوري
http://almnatiq.net/?p=1017856
المناطق ـ الرياض:

فاز فريق الاتحاد، على مضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف بالمواجهة التي جمعتهما اليوم (الجمعة) بملعب المجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وافتتح العميد أهداف المباراة برأسية المدافع المصري أحمد حجازي مع بداية الشوط الأول، قبل أن يسجل إسماعيل دا سيلفا هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 41.

 

فيما سجل إيجور كورونادو هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

 

ووصل الاتحاد بتلك النتيجة إلى 6 نقاط محتلاً المركز الرابع بجدول الترتيب، كما توقف الفيصلي عند 4 نقاط.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*