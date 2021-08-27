بثنائية مُثيرة.. العميد يلحق بالفيصلي أول هزيمة بالدوري

المناطق ـ الرياض:

فاز فريق الاتحاد، على مضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف بالمواجهة التي جمعتهما اليوم (الجمعة) بملعب المجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح العميد أهداف المباراة برأسية المدافع المصري أحمد حجازي مع بداية الشوط الأول، قبل أن يسجل إسماعيل دا سيلفا هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 41.

فيما سجل إيجور كورونادو هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

ووصل الاتحاد بتلك النتيجة إلى 6 نقاط محتلاً المركز الرابع بجدول الترتيب، كما توقف الفيصلي عند 4 نقاط.