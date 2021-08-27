الفيحاء يهزم الطائي بثلاثية في دوري المحترفين السعودي

المناطق ـ وكالات:

فاز الفيحاء على مضيفه الطائي 3 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وتقدم رامون لوبيز للفيحاء في الدقيقة 37 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف أحمد بامسعود الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل نوليدج موسونا هدف الطائي الوحيد في المباراة، قبل أن يضيف مالك عبد المنعم الهدف الثالث للفيحاء في الدقيقة 88.

ورفع الفيحاء رصيده إلى سبع نقاط ليتصدر بها ترتب الدوري مؤقتا في انتظار نتائج باقي مباريات المرحلةالثالثة، فيما يتذيل الطائي ترتيب الدوري بدون رصيد من النقاط.