فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الجزائري

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أجرى فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رمطان لعمامرة.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.