رغم حرارة الأجواء بالسعودية..سقوط ثلوج بإحدى القرى غرب أبها

محررو المناطق

شهدت إحدى القرى الواقعة غرب أبها ، اليوم الجمعة، انخفاضا في درجة الحرارة وسقوط ثلوج، على الرغم من حرارة الأجواء التي تشهدها عدد من مناطق بالسعودية.

كما هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج، شملت مراكز الشبحة، وشثاث، والرويضات.