رغم حرارة الأجواء بالسعودية..سقوط ثلوج بإحدى القرى غرب أبها

شهدت إحدى القرى الواقعة غرب أبها ، اليوم الجمعة، انخفاضا في درجة الحرارة وسقوط ثلوج، على الرغم من حرارة الأجواء التي تشهدها عدد من مناطق بالسعودية.
كما هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج، شملت مراكز الشبحة، وشثاث، والرويضات.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة “أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
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