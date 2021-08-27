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«الغذاء والدواء»: جرعات لقاح «موديرنا» الموجودة بالمملكة سليمة

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«الغذاء والدواء»: جرعات لقاح «موديرنا» الموجودة بالمملكة سليمة

«الغذاء والدواء»: جرعات لقاح «موديرنا» الموجودة بالمملكة سليمة
http://almnatiq.net/?p=1017873
المناطق ـ الرياض:

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، تيسير المفرج، عن سلامة جميع جرعات لقاح “موديرنا” الموجودة حالياً بالمملكة.

 

وأوضح المفرج، أن الدفعة التي جرى إيقافها احترازياً في اليابان من اللقاح تحمل أرقام تشغيلات مختلفة لم يتم تصديرها إلى المملكة.

 

ونوه في تصريحات لموقع “العربية نت”، إلى أن الهيئة أجرت اختبارات على الشحنات الواردة إلى المملكة والتي ثبت بعد ذلك سلامتها، موضحاً أن قرار التعليق الذي اتخذته وزارة الصحة اليابانية هو قرار احترازي.

 

يشار إلى أن وزارة الصحة اليابانية قد أصدرت قراراً بتعليق استخدام نحو 1.63 مليون جرعة من لقاح “موديرنا”؛ بسبب وجود مشاكل في التصنيع.

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