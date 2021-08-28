دراسة حديثة تكشف مفاجأة بشأن مصابي «متحور دلتا»

محررو المناطق

كشفت دراسة حديثة مفاجأة بشأن مصابي “متحور دلتا”، حيث أكد أن ما يقرب من 75 في المئة من عدوى متحور دلتا من فيروس كورونا تحدث خلال مرحلة ما قبل الأعراض، مشيرة إلى أن المصابين بمتحور دلتا يمكنهم نقل الفيروس قبل يومين من ظهور الأعراض.

وأظهرت الدراسة أن متحور دلتا أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة وأقل تأثراً باللقاحات، ما قد ينتج عنها مجموعة مختلفة من الأعراض.

وتُعد المتحورة دلتا السائدة حاليا أكثر قابلية للانتشار بنسبة 60% من سابقتها ألفا ومرتين من الفيروس الأساسي. ولكن، كلما اشتدت عدوى الفيروس، زادت العتبة اللازمة للمناعة الجماعية التي يتم الحصول عليها من خلال اللقاحات أو من خلال العدوى الطبيعية.