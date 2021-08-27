وسط إجراءات احترازية مشددة.. جامعة حائل جاهزة لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد

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أنهت جامعة حائل استعداداتها للعام الدراسي الجديد والعودة الحضورية، وسط تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي تضمن للجميع العودة الصحية السليمة، والبيئة التعليمية الآمنة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19، حرصاً على سلامة الجميع.

وأكدت الجامعة أن التحصين بجرعتين من لقاح كورونا شرط لدخول الجامعة ومرافقها، وذلك وفقاً للحالة الصحية في تطبيق “توكلنا”، ودعت الجميع إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها استخدام الكمامة، وعدم المصافحة، والحفاظ على التباعد الجسدي، خصوصاً في أوقات الذروة والأماكن المزدحمة، مع الاستمرار بغسل اليدين وتعقيمهما، وعدم مشاركة الأدوات مع الزملاء.

كما أعدت الجامعة في الأسبوع الأول من الدراسة بعض البرامج الموجهة للطلبة، وتشمل برامج توعوية وإرشادية بهدف توعية المجتمع الجامعي، والإسهام في دعم الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

يذكر أن جامعة حائل، وبتوجيهات من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، قد أطلقت حملة إعلامية في منتصف مايو الماضي بعنوان ”جامعة حائل محصنة”، بهدف توضيح أهمية أخذ اللقاح، وهي جزءٌ من الخطط الاستباقية للعودة الحضورية قبل بداية الفصل الدراسي الجديد، وقد حققت الحملة نسبة عالية في التحصين المجتمعي، لما تمثله الجامعة من أهمية بالغة في روافد المعرفة، وتعزيز الوعي المجتمعي، حيث واصل مركز العيادات الطبيَّة الجامعية بجامعة حائل جهوده في توسيع نطاق المناعة المجتمعية؛ للعودة الآمنة للعام الدراسي الجديد، من خلال استقبال الراغبين في أخذ لقاح كورونا من منسوبي وطلبة الجامعة، وكذلك منسوبي التعليم العام، والطلبة من الفئة العمرية 12-18عاماً، وأفراد المجتمع.