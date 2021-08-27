استشاري أمراض معدية يزف بشرى سارة: دخلنا في منطقة آمنة من جائحة كورونا (فيديو)

محررو المناطق

علق الدكتور سميح غزال، استشاري أمراض معدية، على الانخفاض الكبير في أعداد الإصابة اليومي بفيروس كورونا، وارتفاع نسبة الشفاء وخروج المصابين من مستشفيات العزل.

وقال سميح غزال، إن ذلك الانخفاض الذي تشهده الممكلة جاء بسبب حملة التطعيم التي يتم تنفيذها حاليًا، والتزام المواطنين بالإجراءت الاحترازية لفيروس كورونا.

وزف استشاري أمراض معدي بشرى سارة للمواطينين قائلا، “إن الممكلة دخلت في منطقة آمنة من جائحة فيروس كورونا، ولكن يجب أن نكون حذرين وأن نلتزم بالإحترازات الوقائية فالوباء لم ينتهي، كما يجب على المواطنين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا حتى الآن عليهم بسرعة أخذه للوقاية من الإصابة بالفيروس”.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>فيديو | استشاري أمراض معدية: دخلنا في منطقة آمنة ولكن يجب أن نكون حذرين فالوباء لم ينتهي بعد <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#نشرة_التاسعة</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#الإخبارية</a> <a href=”https://t.co/hFD7yPmg2B”>pic.twitter.com/hFD7yPmg2B</a></p>— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) <a href=”https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1431343848517775365?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 27, 2021</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>