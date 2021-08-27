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صور كشفت الأمر.. تورط إيراني في الحرب الأهلية الإثيوبية

صور كشفت الأمر.. تورط إيراني في الحرب الأهلية الإثيوبية

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صور كشفت الأمر.. تورط إيراني في الحرب الأهلية الإثيوبية

صور كشفت الأمر.. تورط إيراني في الحرب الأهلية الإثيوبية
http://almnatiq.net/?p=1017921
المناطق ـ الرياض:

كشفت صحيفة أمريكية، عن استخدام إثيوبيا طائرات إيرانية مُسيرة في حربها الأهلية الأخيرة.

 

وأوضحت صحيفة “ديفينس بوست”، أن صوراً التقطت لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال زيارته مطار سمارا، ظهرت فيها طائرات مُسيرة تابعة للنظام الإيراني من طراز “مهاجر-6”.

 

يشار إلى أن موقع “بيلينغكات” لتقصي الحقائق قد حدد بشكل مستقل الموقع الجغرافي للصور، مؤكداً أنها التقطت في مطار “سمارا” الذي تُسيطر عليه الحكومة الإثيوبية.

 

ومدينة “سمارا” هي عاصمة محافظة عفار الإثيوبية الحدودية مع إقليم تيغراي، حيث تدور المعارك بين القوات الحكومية وقوات دفاع تيغراي المناهضة للحكومة.

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