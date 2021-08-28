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تقارير تفجر مفأجاة بشأن تحديد منبع كورونا.. واتهام الصين بإخفاء معلومات حيوية عن الفيروس

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تقارير تفجر مفأجاة بشأن تحديد منبع كورونا.. واتهام الصين بإخفاء معلومات حيوية عن الفيروس

تقارير تفجر مفأجاة بشأن تحديد منبع كورونا.. واتهام الصين بإخفاء معلومات حيوية عن الفيروس
http://almnatiq.net/?p=1017935
المناطق ـ وكالات:

نشرت الاستخبارات الأمريكية، تقريرها حول تحديد منبع فيروس كورونا، وذلك بعد تحقيق أمر به الرئيس الأمريكي جو بايدن، استغرق مدة 90 يومًا من البحث.

وقال مسؤولون في ملخص التقرير ، إن أوساط المخابرات الأمريكية لا تزال غير قادرة على حسم الخلافات بشأن المنشأ المحدد للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، ليبقى الجدل دون أي حسم بشأن ما إذا كانت حادثة في مختبر صيني لها صلة بهذا الأمر.

وأكد التقرير أن السلطات في الصين لم تكن لديها علم بالفيروس قبل تفشيه المبدئي.

وكشف التقرير أن أحد عناصر أوساط المخابرات يقيم بثقة متوسطة بأن أول إصابة بشرية كانت على الأرجح نتيجة لحادث في مختبر.

وأوضح أن 3 عناصر بأوساط المخابرات عجزت عن التوصل لتقييم مع ترجيح بعض المحللين أن يكون منشأ الفيروس طبيعيا وآخرون يقول إن أصله معملي.

وتتهم إدارة الرئيس جو بايدن الصين بإخفاء معلومات حيوية حول منشأ فيروس كورونا.

وقال التقرير الاستخباراتي إن الأجهزة الأمريكية لن يكون بإمكانها تقديم تفسير نهائي محدد بشكل أكبر عن أصل فيروس كورونا بدون توافر معلومات جديدة.

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