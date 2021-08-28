تقارير تفجر مفأجاة بشأن تحديد منبع كورونا.. واتهام الصين بإخفاء معلومات حيوية عن الفيروس

المناطق ـ وكالات:

نشرت الاستخبارات الأمريكية، تقريرها حول تحديد منبع فيروس كورونا، وذلك بعد تحقيق أمر به الرئيس الأمريكي جو بايدن، استغرق مدة 90 يومًا من البحث.

وقال مسؤولون في ملخص التقرير ، إن أوساط المخابرات الأمريكية لا تزال غير قادرة على حسم الخلافات بشأن المنشأ المحدد للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، ليبقى الجدل دون أي حسم بشأن ما إذا كانت حادثة في مختبر صيني لها صلة بهذا الأمر.

وأكد التقرير أن السلطات في الصين لم تكن لديها علم بالفيروس قبل تفشيه المبدئي.

وكشف التقرير أن أحد عناصر أوساط المخابرات يقيم بثقة متوسطة بأن أول إصابة بشرية كانت على الأرجح نتيجة لحادث في مختبر.

وأوضح أن 3 عناصر بأوساط المخابرات عجزت عن التوصل لتقييم مع ترجيح بعض المحللين أن يكون منشأ الفيروس طبيعيا وآخرون يقول إن أصله معملي.