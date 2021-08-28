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الطقس اليوم..هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح في تلك المناطق

الطقس اليوم..هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح في تلك المناطق

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الطقس اليوم..هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح في تلك المناطق

الطقس اليوم..هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح في تلك المناطق
http://almnatiq.net/?p=1017951
المناطق ـ واس:

تشهد اليوم السبت عدة مناطق بالمملكة منها، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح يمتد تأثيرها إلى بعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن تبقى الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران والأطراف الشمالية من شمال غرب المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، كما يتوقع أن تزداد كمية السحب من مساء هذا اليوم على معظم مناطق المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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