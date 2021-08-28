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رياح نشطة وسحب رعدية تضرب المدينة المنورة مع تدني مستوى الرؤية

رياح نشطة وسحب رعدية تضرب المدينة المنورة مع تدني مستوى الرؤية
http://almnatiq.net/?p=1017953
المناطق ـ واس:

تشهد المدينة المنورة، اليوم السبت، رياح نشطة وسحب رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها يوضح حالة الطقس اليوم، الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظات المهد وبدر ووادي الفرع يبدأ الساعة الـ 11 صباحا ويستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.
كما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى بعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

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