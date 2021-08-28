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بالأسماء..وزير التعليم يصدر أوامر سامية بتكليف رؤساء لـ6 جامعات

بالأسماء..وزير التعليم يصدر أوامر سامية بتكليف رؤساء لـ6 جامعات
http://almnatiq.net/?p=1017954

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، صدور الأوامر السامية بتكليف 6 رؤساء لجامعات الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والباحة، وتبوك، وحائل، والمجمعة، ونجران.

وجاء علي رأس تلك الأوامر السامية تكليف الدكتور عبدالله بن محمد الربيش رئيساً لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والدكتور صالح بن عبدالله المزعل رئيساً لجامعة المجمعة، والدكتور عبدالرحمن إبراهيم الخضيري رئيساً لجامعة نجران.

شملت الأوامر تكليف الدكتور راشد بن مسلط الشريف رئيساً لجامعة حائل، والدكتور عبدالله بن يحيى الحسين رئيساً لجامعة الباحة، والدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي رئيساً لجامعة تبوك.

وزير التعليم يعلن صدور الأوامر السامية بتكليف روساء لعدد من الجامعات

وبارك وزير التعليم لرؤساء الجامعات المكلفين ونيل الثقة السامية ،كما قدم شكره لرؤساء الجامعات السابقين على جهودهم، سائلاً الله التوفيق للجميع في خدمة الوطن وقياداته ،وتحقيق الريادة والتميز للجامعات السعودية، مشيراً إلى أن الموافقة الكريمة تأتي تأكيداً لاستمراراً حرص ودعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- لقطاع التعليم .

 

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