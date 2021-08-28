احذر هذه العادات عند استيقاظك من النوم

الكثير منا عندما يستيقظ من نومه يذهب مسرعًا لكي يتناول بعض المشروبات الساخنة والمنبهات،بالإضافة يالقيام ببعض الأمور اليومية المعتادة، وسط تحذيرات من 4 عادات يجب الامتناع عنها فورا عند الاستيقاظ من النوم .

وقالت بوجا ماخيجا، أخصائية التغذية، إنه لابد من اختيار الأطعمة والمشربات المناسبة عند الاستيقاط من النوم، تجنبا لإصابة الجهاز الهضمي بأية مشاكل.

وحذرت أخصائية التغذية من عدة عادات خاطئة منها:

الكافيين

حيث يسبب تناول فنجانا من القهوه صباحًا دون تناول أطعمة حموضة في المعدة.

الجدال

تناول وجبة سريعة قد يكفاح الشعور بالغضب صباحًا، لأن تلك الحالة تكون ناتحة أحيانا عن الجوع.

مضغ العلكة

يزيد مضغ العلكة على معدة فارغة من زيادة إنتاج الجسم للأحماض وقد يسبب الإصابة بقرحة المعدة.

التسوق

يميل الأشخاص الذين يذهبون للتسوق على معدة فارغة إلى شراء أطعمة عالية السعرات أو وجبات سريعة.