«الأخضر» يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022

يدخل لاعبو المنتخب الوطني، مساء اليوم السبت، معسكرا مغلقا استعدادا لخوض مبارتين هامتين في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بمقر معسكر الأخضر بالرياض.

ويلعب المنتخب في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، ضمن مجموعة تضم اليابان، استراليا، الصين، عمان، فيتنام.

ويبدأ الأخضر مشواره بلقاء فيتنام في الثاني من شهر سبتمبر المقبل، ملعب مرسول بارك، فيما ستكون المواجهة الثانية في السابع من شهر سبتمبر أمام منتخب عمان، وستقام على استاد السلطان قابوس.

و سيخضع اللاعبون فور انتظامهم في المعسكر لفحص فيروس (كوفيد-19) وذلك من أجل التأكد من سلامتهم.

وسيجري الأخضر مساء اليوم السبت حصة تدريبية على “استاد الأمير فيصل بن فهد ” عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الاعلام في أول ربع ساعة.