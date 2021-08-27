فتح باب القبول على رتبة «جندي- رجال» بالدفاع المدني..الشروط وموعد التقديم

بدأت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، اليوم السبت، فتح أبوابها للتسجبل في المديرية العامة للدفاع المدني على رتبة “جندي- رجال”.

وقالت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة “أبشر-توظيف”، وذلك خلال الفترة من اليوم السبت 20 المحرم حتى الخميس 25 المحرم 1443هـ.

وعن الشروط العامة للتقدم والتسجيل على الوظيفة جاءت كالتالي:

1- أن يكون المتـقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه في أثناء الخـدمة للدولة خارج المملكة.

2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شـرعي في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

3- أن لا يقل عمر المتقدم عن (17)عاماً ولا يزيد عن (30)عـاماً حسب بطاقة الأحوال عـند الالتـحاق بالخدمة العسكــرية على أن تكون البطاقة سـارية الصلاحية واضحة الصورة والبيـانات وحديثة .

4- أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية للخـدمة العسكرية.

5- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو طرد من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب .

6- أن لا يكون المتقدم متزوجاً من امرأة أجنبية .

7- أن يجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول .

8- أن يلتزم المتقدم بالعمل المدة المقررة نظاماً وفي أي منطقة من مناطق المملكة مهما كانت الظروف وفقاً لما يحتم عليه الواجب العمل بها .

9-أن يتوفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص .

ملاحظة : يشترط لكل الوظائف إجادة السباحة.