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في واقعة غريبة..ولي أمر يتجرد من ملابسه أثناء اجتماع مجلس إدارة مدرسة لهذا السبب

في واقعة غريبة..ولي أمر يتجرد من ملابسه أثناء اجتماع مجلس إدارة مدرسة لهذا السبب

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في واقعة غريبة..ولي أمر يتجرد من ملابسه أثناء اجتماع مجلس إدارة مدرسة لهذا السبب

في واقعة غريبة..ولي أمر يتجرد من ملابسه أثناء اجتماع مجلس إدارة مدرسة لهذا السبب
http://almnatiq.net/?p=1017987

في واقعة غريبةتعتبر  الأولى من نوعها، قام ولي أمر  أحد الطلاب بمدرسة في تكساس، ويدعى “جيمس إيكرز”، بتجريد نفسه من ملابسه في اجتماع مجلس إدارة  المدرسة، احتجاجًا على سياسة ارتداء الكمامات الاختيارية التي تطبقها المدرسة ودعما لارتداء الكمامات.

وفي خطاب له أمام المدرسة قال “إيكرز” ولي أمر الطالب : “نحن نتبع قوانين معينة لسبب وجيه للغاية” متابعا، في العمل جعلوني أرتدي هذه السترة، أكرهها. جعلوني أرتدي هذا القميص وربطة العنق، لكنني أكرهما.

وتابع “إيكرز” وصلت هنا إلى المدرسة اليوم، وكانت مواقف السيارات ممتلئة، وقررت أنني سأوقف سيارتي في أي مكان أريده، والذي كان موقف ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الحالة.

وواصل خطابه: “لذا، هذا بروتوكول بسيط أيها الناس، نحن نتبع قوانين معينة. نتبع قوانين معينة لسبب وجيه للغاية”، وكان قد تجرد من أغلب ملابسه في هذه اللحظة

 

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