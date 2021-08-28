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« المرور» تضع خطة متكاملة بالتزامن مع عودة الدراسة

« المرور» تضع خطة متكاملة بالتزامن مع عودة الدراسة

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« المرور» تضع خطة متكاملة بالتزامن مع عودة الدراسة

« المرور» تضع خطة متكاملة بالتزامن مع عودة الدراسة
http://almnatiq.net/?p=1018011

كشف مدير عام المرور اللواء سلمان الجميعي، عن جاهزية الإدارة العامة للمرور لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام، وذلك في جميع مناطق المملكة تحقيقًا للسلامة المرورية، لتسهيل حركة السير على الطرق.

وقال اللواء الجميعي، إن نطاق تنفيذ الخطة يشمل الطرق الرئيسة والميادين والتقاطعات المدن والمحافظات وبالقرب من الجامعات والمدارس ومراكز التسوق، بداية من ساعات الصباح الأولى يوم الأحد المقبل، بما يضمن تنظيم حركة السير ورفع مستوى السلامة لقائدي المركبات والطلبة والطالبات ومنسوبي الجامعات والمدارس من كوادر إدارية وتعليمية.

وأشار مدير عام المرور إلى إن الخطة المرورية مستمرة حتى نهاية العام الدراسي خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية، متمنياً للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في عامهم الدراسي، وللجميع السلامة.

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