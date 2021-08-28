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أسعار العملات الاجنبية مقابل الريال السعودي اليوم السبت 28 أغسطس 

أسعار العملات الاجنبية مقابل الريال السعودي اليوم السبت 28 أغسطس 

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وظائف

أسعار العملات الاجنبية مقابل الريال السعودي اليوم السبت 28 أغسطس 

أسعار العملات الاجنبية مقابل الريال السعودي اليوم السبت 28 أغسطس 
http://almnatiq.net/?p=1018018

أعلن البنك المركزى السعودى، أسعار العملات الأجنبية في السعودية مقابل الريال، اليوم السبت 28 اغسطس 2021، 20 محرم 1443 هجريا

وجاءت أسعار العملات الأجنبية في المملكة العربية السعودية اليوم كما يلي:

الجنية الاسترليني 5.1538 ريال سعودي

الدولار الأمريكي 3.7500 ريال سعودي

اليورو 4.4198 ريال سعودي

الدرهم الاماراتي 1.0209 ريال سعودي

الدينار البحريني 9.9469 ريال سعودي

الدينار الكويتي 12.4626 ريال سعودي

الريال العماني 9.7390 ريال سعودي

الريال القطري 1.0299 ريال سعودي

الفرنك السويسري 4.4198 ريال سعودي

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