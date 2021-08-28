أسعار العملات الاجنبية مقابل الريال السعودي اليوم السبت 28 أغسطس 

أعلن البنك المركزى السعودى، أسعار العملات الأجنبية في السعودية مقابل الريال، اليوم السبت 28 اغسطس 2021، 20 محرم 1443 هجريا
وجاءت أسعار العملات الأجنبية في المملكة العربية السعودية اليوم كما يلي:
الجنية الاسترليني 5.1538 ريال سعودي
الدولار الأمريكي 3.7500 ريال سعودي
اليورو 4.4198 ريال سعودي
الدرهم الاماراتي 1.0209 ريال سعودي
الدينار البحريني 9.9469 ريال سعودي
الدينار الكويتي 12.4626 ريال سعودي
الريال العماني 9.7390 ريال سعودي
الريال القطري 1.0299 ريال سعودي
الفرنك السويسري 4.4198 ريال سعودي
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