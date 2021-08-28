حالات مرضية يجب ذكرها عند تعبئة نموذج الإفصاح الموحد.. أبرزها الحمل والأمراض الوراثية

كشف مجلس الضمان الصحي عن الحالات التي يجب ذكرها عند تعبئة نموذج الإفصاح الطبي الموحد، مشددًا على ضرورة الإفصاح عن معلومات معينة من قبل المؤمن لهم.
ووقال مجلس الضمان الصحي، إن من أبرز الحالات التي يجب الإفصاح عنها، التنويم في المستشفى لمدة 12 شهرًا، والحمل، وإصابة العيون بحالة مرضية، والمعاناة من بعض الأمراض المزمنة، بالإضافة للأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية، وكذلك أمراض العظام.
يذكر أن صاحب العمل ملتزم بتسليم هذا النموذج للمؤمن لهم، لتعبئته بشكل دقيق وواضح، بغرض التسعير، لضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية بالشكل المطلوب من قبل شركة التأمين.
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