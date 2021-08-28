حالات مرضية يجب ذكرها عند تعبئة نموذج الإفصاح الموحد.. أبرزها الحمل والأمراض الوراثية

محررو المناطق

كشف مجلس الضمان الصحي عن الحالات التي يجب ذكرها عند تعبئة نموذج الإفصاح الطبي ‏الموحد، مشددًا على ضرورة الإفصاح عن معلومات ‏معينة من قبل المؤمن لهم.

ووقال مجلس الضمان الصحي، إن من أبرز الحالات التي يجب الإفصاح عنها، ‏التنويم في المستشفى لمدة 12 شهرًا، والحمل، وإصابة ‏العيون بحالة مرضية، والمعاناة من بعض ‏الأمراض المزمنة، بالإضافة للأمراض الوراثية والتشوهات ‏الخلقية، وكذلك أمراض العظام.‏

يذكر أن صاحب العمل ملتزم بتسليم هذا النموذج للمؤمن ‏لهم، لتعبئته بشكل دقيق وواضح، بغرض التسعير، لضمان ‏حصولهم على خدمات الرعاية الصحية بالشكل المطلوب من قبل ‏شركة التأمين.‏