«الصحة»: السماح لمتلقي لقاحي ساينوفارم وساينوفاك دخول المملكة بشرط واحد

محررو المناطق

كشفت وزارة الصحة عن إمكانية من تلقى جرعتي من لقاحي ساينوفارم وساينوفاك دخول المملكة،مشترطة أن يكون قد تلقى جرعة تنشيطة من الممكلة.

كما قالت هيئة الغذاء والدواء السعودية، إن هناك 4 لقاحات فقط هي المعتمدة للقادمين إلى المملكة حتى الآن وهي : “أسترازينيكا – فايزر – جونسون آند جونسون – موديرنا”.