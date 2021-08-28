«الصحة»: السماح لمتلقي لقاحي ساينوفارم وساينوفاك دخول المملكة بشرط واحد

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http://almnatiq.net/?p=1018032
محررو المناطق

كشفت وزارة الصحة عن إمكانية من تلقى جرعتي من لقاحي ساينوفارم وساينوفاك دخول المملكة،مشترطة أن يكون قد تلقى جرعة تنشيطة من الممكلة.

كما قالت هيئة الغذاء والدواء السعودية، إن هناك 4 لقاحات فقط هي المعتمدة للقادمين إلى المملكة حتى الآن وهي : “أسترازينيكا – فايزر – جونسون آند جونسون – موديرنا”.

وأشارت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق أيضا إلى أنه يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا، وذلك بناء على دراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين بشكل آمن، مع تحقق الفعالية المرجوة من خلال الجرعة الثانية.

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