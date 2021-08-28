“هيئة الزكاة”: في هذه الحالة تخضع تأجير المحلات التجارية لضريبة القيمة المضافة

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ تأجير العقارات تجاريًا يخضع لضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي للتسجيل في الضريبة 375,000 ريال.

وكتب حساب اسأل الزكاة التابع للهيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه يخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تمَّ التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف:”يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال”.