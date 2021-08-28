احدث الأخبار

خلال أسبوع..ضبط 16397 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة
أهم الاخبار
 «وقاية»: تحصين المخالطين بالمنزل شرط لحضور الطلاب «أقل من 12 عاما» للمدارس
أبرز المواد
 المملكة تكمل استعداداتها لاستقبال معتمري الخارج وفق “كوتا” ما قبل كورونا 
أهم الاخبار
 بعد تكليفه.. من هو الدكتور راشد بن مسلط الشريف رئيس جامعة حائل الجديد ؟
أبرز المواد
 تحذيرات من طقس سئ بعدد من المناطق بالمملكة
المناطق
 تعرف على عبدالله بن محمد الربيش رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الجديد
أبرز المواد
 انخفاض درجة الحرارة تدريجياً.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الصيف
أجواء المناطق
 بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي .. 8 نصائح لحماية الطلاب من حرارة الشمس
صحة
 بعد تكليفه..تعرف على الدكتور صالح بن عبدالله المزعل رئيس جامعة المجمعة الجديد 
أهم الاخبار
 تعرف على الدكتور عبد الرحمن الخضيري رئيس جامعة نجران الجديد
أبرز المواد
 بعد تكليفه.. تعرف على عبدالله بن مفرح الذيابي رئيس جامعة تبوك الجديد
أبرز المواد
 «الصحة»: السماح لمتلقي لقاحي ساينوفارم وساينوفاك دخول المملكة بشرط واحد
أبرز المواد
خلال أسبوع..ضبط 16397 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة

خلال أسبوع..ضبط 16397 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة

أهم الاخبار
«وقاية»: تحصين المخالطين بالمنزل شرط لحضور الطلاب «أقل من 12 عاما» للمدارس

«وقاية»: تحصين المخالطين بالمنزل شرط لحضور الطلاب «أقل من 12 عاما» للمدارس

أبرز المواد
المملكة تكمل استعداداتها لاستقبال معتمري الخارج وفق “كوتا” ما قبل كورونا 

المملكة تكمل استعداداتها لاستقبال معتمري الخارج وفق “كوتا” ما قبل كورونا 

أهم الاخبار
بعد تكليفه.. من هو الدكتور راشد بن مسلط الشريف رئيس جامعة حائل الجديد ؟

بعد تكليفه.. من هو الدكتور راشد بن مسلط الشريف رئيس جامعة حائل الجديد ؟

أبرز المواد

تحذيرات من طقس سئ بعدد من المناطق بالمملكة

تحذيرات من طقس سئ بعدد من المناطق بالمملكة
المركز الوطني للأرصاد
http://almnatiq.net/?p=1018037

كشف الإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، عن خريطة نشاط الرياح والامطار الرعدية في مختلف مناطق المملكة.

وأصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهات بهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة، وهطول أمطار وتشكل سحب رعدية في أخرى.

وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق القصيم، والحدود الشمالية، والشرقية، ومكة المكرمة، والرياض، ونجران، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

وأبان أن أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، ستشهد أمطاراً رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

وأشار إلى أن محافظات بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة بمنطقة نجران، ومحافظات الجموم والعاصمة المقدسة والكامل بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظات بدر ووادي الفرع والمدينة والمهد بمنطقة المدينة المنورة، ستشهد رياحا نشطة وسحباً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*