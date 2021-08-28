تحذيرات من طقس سئ بعدد من المناطق بالمملكة

كشف الإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، عن خريطة نشاط الرياح والامطار الرعدية في مختلف مناطق المملكة.

وأصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهات بهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة، وهطول أمطار وتشكل سحب رعدية في أخرى.

وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق القصيم، والحدود الشمالية، والشرقية، ومكة المكرمة، والرياض، ونجران، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

وأبان أن أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، ستشهد أمطاراً رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

وأشار إلى أن محافظات بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة بمنطقة نجران، ومحافظات الجموم والعاصمة المقدسة والكامل بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظات بدر ووادي الفرع والمدينة والمهد بمنطقة المدينة المنورة، ستشهد رياحا نشطة وسحباً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.