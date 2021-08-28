لقاح صنيي جديد لمواجهة كورونا أثبت فاعلية كبيرة ضد سلالتي “دلتا” و “ألفا”

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http://almnatiq.net/?p=1018044

طورت شركة “تشونجتشينج زيفي” الصينية لقاح جديد ضد كورونا، أكدت أن فاعليته وصلت لنسبة 81.76% ضد الإصابات الشديدة بكوفيد-19.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن الشركة،  أن المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح المسمى “زد إف 2001” أظهرت كفاءة بنسبة 92.93% ضد سلالة ألفا ونحو 78% ضد دلتا الشديدة العدوى.

ولم تكشف الشركة ما إذا كانت هذه النسب للحالات الشديدة أم لكل الإصابات ذات الأعراض وبينها الإصابات الخفيفة.

وأضافت الشركة أنه لم يدخل أي من الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرعاية المركزة أو توفوا.

وتستند النتائج إلى تحليل مؤقت لـ221 إصابة في الدراسة اشتملت على 28 ألفا و500 شخص.

يشار إلى أن لقاح “زيفي” هو الخامس الذي يطور داخل الصين بالتعاون مع معهد علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الصينية للعلوم، وهو أعلى هيئة للأبحاث العلمية في البلاد.

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