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بعد تكليفه.. تعرف على عبدالله بن مفرح الذيابي رئيس جامعة تبوك الجديد

بعد تكليفه.. تعرف على عبدالله بن مفرح الذيابي رئيس جامعة تبوك الجديد

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بعد تكليفه.. تعرف على عبدالله بن مفرح الذيابي رئيس جامعة تبوك الجديد

بعد تكليفه.. تعرف على عبدالله بن مفرح الذيابي رئيس جامعة تبوك الجديد
http://almnatiq.net/?p=1018049
محررو المناطق

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم السبت، صدور الأوامر السامية بتكليف الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي رئيساً لجامعة تبوك حيث كان يشغل قبل ترقيته منصب مدير لجامعة تبوك.

« المناطق » تنشر في خلال السطور القادمة السيرة الذاتية للدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي.

الشهادات العلمية التي حصل عليها الذيابي 

حصل عبدالله بن مفرح الذيابي على شهادة البكالوريوس من قسم الرياضيات بكلية العلوم في جامعة الملك عبدالعزيز السعودية، كما حصل على درجة الماجستير من قسم الرياضيات بكلية العلوم في جامعة ميسوري الأمريكية، وحصل أيضا على درجة الدكتوراة من كلية الرياضيات والإحصاء في جامعة برمنغهام البريطانية.

المناصب الإدارية التي تقلدها الذيابي 

شغل الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي عددا من المناصب الإدارية حيث عمل كمستشار وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية من 1435 هـ إلى الأن، كما شعل وكيل جامعة تبوك من 11/1431 هـ إلى 11/1434 هـ.
شغل منصب عضو اللجنة العليا لدراسة أوضاع كليات البنات بالمملكة بوزارة التعليم العالي.
عمل عضوا بلجنة دراسة أوضاع كليات المجتمع بالمملكة المشكلة بقرار من وزير التعليم العالي.
عمل عضوا ياللجنة الاستشارية لجامعة تبوك، عضوا باللجنة الدائمة لتعيين المعيدين والمحاضرين بجامعة تبوك الي 11/1434هـ.
شغل منصب رئيس اللجنة الدائمة للأعمال السلامة بجامعة تبوك إلى11/1434هـ.
عضو اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب بجامعة تبوك إلى 11/1434هـ.
رئيس لجنة فحص العروض من 11/1431 هـ الي 11/1434هـ.
رئيس لجنة الترقيات والمسابقات الوظيفية بجامعة تبوك الي 11/1434هـ.
رئيس لجنة تأديب الطلاب بجامعة تبوك إلى 11/1431هـ.
عضو اللجنة الدائمة لإعداد التقرير السنوي لجامعة تبوك إلى 11/1434هـ.
عضو لجنة الجودة بجامعة تبوك إلى 11/1434هـ.
عميد شؤون الطلاب بجامعة تبوك من 3/1429 هـ إلى 11/1431 هـ.
عميد كلية المجتمع المكلف بجامعة تبوك من 7/ 1429 هـ إلى 3/1431 هـ
عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الأول لطلاب و طالبات التعليم العالي إلى 11/1431هـ
رئيس قسم الرياضيات بكلية العلوم بجامعة تبوك من 4/1431 هـ إلى 4/1432 هـ.
رئيس مجلس صندوق الطلاب بجامعة تبوك من 3/1429 هـ إلى 11/1431هـ.
مشرف اللجنة الثقافية بكلية العلوم بجامعة الملك عبد العزيز إلى 1429هـ.

 

 

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